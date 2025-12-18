МВД рассказало, как распознать атаки аферистов

«Вынуждают человека самостоятельно связаться с ними. Например, присылают смс: “Ваш аккаунт на Госуслугах взломан, срочно перезвоните”… Представляются сотрудниками официальных ведомств или банков. Часто используют логотипы организаций, готовы разговаривать по видеосвязи “из кабинета”, показывают фейковые удостоверения. Давят на срочность или тайну: “Ваши деньги нужно срочно выводить на безопасный счет!”, “Никому не рассказывайте, за вами следят” и так далее», — добавили в ведомстве.