Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На главу Минфина США накричали в ресторане: его обвинили в мировом голоде

Активистка отчитала главу Минфина США Бессента из-за санкций, это сняли на видео.

Источник: Комсомольская правда

Активистка Codepink публично устроила скандал министру финансов США Скотту Бессенту в ресторане Вашингтона, обвинив его в безразличии к голоду в мире. По ее мнению, он вызван американскими санкциями.

На опубликованных кадрах слышно, как активистка прокричала тост с обвинениями в адрес главы Минфина США. Видео опубликовали в профиле Codepink в соцсети Х.

«Он закрывает глаза на смерть 600 тысяч людей ежегодно из-за его санкций… Сколько людей еще умрут из-за крови на ваших руках», — прокричала активистка.

При этом в ответ на ее слова часть посетителей начала свистеть и улюлюкать. Сам Бессент ответил активистке, что та «невежественна в подобном вопросе», после чего покинул столик, чтобы пожаловаться на нее персоналу.

Ранее Бессент уже фигурировал в необычных скандалах. Не так давно он в ходе конфликта угрожал нанести удар по лицу Биллу Пулте, возглавляющему Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA).