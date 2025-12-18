На главу Минфина США накричали в ресторане: его обвинили в мировом голоде

Активистка Codepink публично устроила скандал министру финансов США Скотту Бессенту в ресторане Вашингтона, обвинив его в безразличии к голоду в мире. По ее мнению, он вызван американскими санкциями.
На опубликованных кадрах слышно, как активистка прокричала тост с обвинениями в адрес главы Минфина США. Видео опубликовали в профиле Codepink в соцсети Х.
«Он закрывает глаза на смерть 600 тысяч людей ежегодно из-за его санкций… Сколько людей еще умрут из-за крови на ваших руках», — прокричала активистка.
При этом в ответ на ее слова часть посетителей начала свистеть и улюлюкать. Сам Бессент ответил активистке, что та «невежественна в подобном вопросе», после чего покинул столик, чтобы пожаловаться на нее персоналу.
Ранее Бессент уже фигурировал в необычных скандалах. Не так давно он в ходе конфликта угрожал нанести удар по лицу Биллу Пулте, возглавляющему Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA).