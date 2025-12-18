Банда воров в плащах украла из банка в Германии 19 миллионов евро

Следствие до сих пор не может понять, как преступникам удалось провести столько времени в здании незамеченными, поскольку сигнализация не сработала. Кроме того, на записях камер видеонаблюдения их лица не зафиксированы. По данным полиции, грабители даже привезли с собой биотуалет, чтобы не оставлять следов ДНК в помещениях банка. Охранники заметили их лишь в самый последний момент, когда сработала сигнализация при их отъезде с парковки на двух внедорожниках, но зафиксировать номера машин не удалось, передает Need To Know.