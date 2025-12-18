Банда воров в плащах украла из банка в Германии 19 миллионов евро

Власти Германии объявили о крупном вознаграждении в размере 300 тысяч евро (примерно 28,2 миллиона рублей) за сведения, которые помогут найти неуловимую банду, совершившую дерзкое ограбление банка в Любеке ровно год назад.
20 декабря 2024 года четверо преступников, одетых в плащи, проникли в отделение Deutsche Bank около полудня. Вместо того чтобы сразу совершить кражу, они спрятались на верхних этажах офисного здания и оставались там в течение 17 часов, чтобы избежать обнаружения. Ночью, выйдя из укрытия, воры вскрыли 371 банковскую ячейку, похитив золото, драгоценности и наличные на общую сумму около 19 миллионов евро (почти 1,8 миллиарда рублей).
Следствие до сих пор не может понять, как преступникам удалось провести столько времени в здании незамеченными, поскольку сигнализация не сработала. Кроме того, на записях камер видеонаблюдения их лица не зафиксированы. По данным полиции, грабители даже привезли с собой биотуалет, чтобы не оставлять следов ДНК в помещениях банка. Охранники заметили их лишь в самый последний момент, когда сработала сигнализация при их отъезде с парковки на двух внедорожниках, но зафиксировать номера машин не удалось, передает Need To Know.
В ноябре стало известно, что минимум 18 ювелирных украшений украли с образа Девы Марии в церкви Санта-Крус-ла-Реаль в Гранаде на юге Испании.