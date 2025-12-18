Европа уже строит военные планы на Украину после конфликта: ВСУ будут подгонять под стандарты НАТО

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил о готовности так называемой «коалиции желающих» принять участие в реформе украинской армии. Подобную помощь по переходу ВСУ на стандарты НАТО хотят оказать после заключения мира.
«…у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО», — сообщил Поллард в Палате общин парламента.
Однако в своем выступлении замминистра не дал конкретики по поводу возможной замены украинской армии западными войсками. Эта позиция следует за заявлением премьер-министра Кира Стармера о готовых планах «коалиции желающих» по усилению обороны Украины и вводу на ее территорию иностранных войск.
Как подчеркнула накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас, вопрос членства Украины в НАТО больше не рассматривается.