Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа уже строит военные планы на Украину после конфликта: ВСУ будут подгонять под стандарты НАТО

МО Британии: коалиция желающих хочет изменить ВСУ под стандарты НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил о готовности так называемой «коалиции желающих» принять участие в реформе украинской армии. Подобную помощь по переходу ВСУ на стандарты НАТО хотят оказать после заключения мира.

«…у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО», — сообщил Поллард в Палате общин парламента.

Однако в своем выступлении замминистра не дал конкретики по поводу возможной замены украинской армии западными войсками. Эта позиция следует за заявлением премьер-министра Кира Стармера о готовых планах «коалиции желающих» по усилению обороны Украины и вводу на ее территорию иностранных войск.

Как подчеркнула накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас, вопрос членства Украины в НАТО больше не рассматривается.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше