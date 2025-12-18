Учительницу из Петербурга подозревают в совращении двух 12-летних школьников

По данным Следственного комитета, девушка неоднократно звала школьников к себе домой. Там, по версии следствия, она воспользовалась беспомощным состоянием подростков и совершала преступления.
SHOT уточняет, что Афина — выпускница престижного РГПУ им. Герцена, одного из главных педагогических вузов России. Ей вменяют часть статьи УК о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас обвиняемая находится в следственном изоляторе. Суд назначил ей два месяца ареста, пока идёт расследование.
