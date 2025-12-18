Ричмонд
Учительницу из Петербурга подозревают в совращении двух 12-летних школьников

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю учительницу Афину С. Её подозревают в действиях сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Следственного комитета, девушка неоднократно звала школьников к себе домой. Там, по версии следствия, она воспользовалась беспомощным состоянием подростков и совершала преступления.

SHOT уточняет, что Афина — выпускница престижного РГПУ им. Герцена, одного из главных педагогических вузов России. Ей вменяют часть статьи УК о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас обвиняемая находится в следственном изоляторе. Суд назначил ей два месяца ареста, пока идёт расследование.

Ранее Life.ru сообщал, как в Липецкой области осудили педофила-рецидивиста, который совратил 34 ребёнка. Его жертвами стали дети в возрасте от шести до 15 лет. По итогу он получил 24 года строгого режима.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.