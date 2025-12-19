«Стратегия — в каждом слове». Геолог из Светлогорского района о содержании президентского Послания

Солидарна с коллегой и руководитель проекта общественных и молодежных инициатив отдела идеологической работы, социальной и молодежной политики центрального аппарата «Белоруснефти» Алла Никонова. «Слова главы нашего государства и сделанные им акценты продиктованы самой жизнью. Послание белорусскому народу и парламенту дало ясное представление об актуальном социально-экономическом положении нашей страны, приоритетах ее развития. Наш Президент обращается ко всем поколениям, поддерживая здоровые амбиции нашей молодежи. Это дает возможность каждому молодому человеку оценить свой вклад в общее дело государства и наметить новые способы улучшения и совершенствования своей деятельности. А наша задача — поддержать молодежь на всех этапах через наставничество, открытые диалоги и другие направления», — подчеркнула она.