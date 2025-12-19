«Стратегия — в каждом слове». Геолог из Светлогорского района о содержании президентского Послания

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента белорусскому народу и парламенту — стратегический ориентир, который содержит фундаментальные задачи на перспективу. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА начальник геологического отдела Светлогорского управления буровых работ компании «Белоруснефть» Иван Букатов.
Традиционно трансляция Послания белорусскому народу и парламенту шла в прямом эфире по основным белорусским телеканалам и интернет-ресурсам. К онлайн-просмотру присоединились порядка 1,3 тыс. работников в 40 видеостудиях «Белоруснефти».
По словам Ивана Букатова, обращение главы государства — стратегический ориентир. «В каждом слове — стратегия, которая касается не только развития страны, но и каждой семьи, каждого из нас. В целом это событие для страны можно назвать действенным механизмом консолидации, ведь глава государства транслирует единые общенациональные цели и идеи», — отметил он.
Солидарна с коллегой и руководитель проекта общественных и молодежных инициатив отдела идеологической работы, социальной и молодежной политики центрального аппарата «Белоруснефти» Алла Никонова. «Слова главы нашего государства и сделанные им акценты продиктованы самой жизнью. Послание белорусскому народу и парламенту дало ясное представление об актуальном социально-экономическом положении нашей страны, приоритетах ее развития. Наш Президент обращается ко всем поколениям, поддерживая здоровые амбиции нашей молодежи. Это дает возможность каждому молодому человеку оценить свой вклад в общее дело государства и наметить новые способы улучшения и совершенствования своей деятельности. А наша задача — поддержать молодежь на всех этапах через наставничество, открытые диалоги и другие направления», — подчеркнула она.
Во второй день ВНС планируется рассмотрение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы. В проекте этого фундаментального документа определено несколько ключевых приоритетов. Основные из них связаны с развитием человека: демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание благоприятной и качественной среды для жизни, а также развитие конкуренции, технологий, цифровизация экономики. Среди приоритетов — и сильные регионы, развитие оборонного сектора, повышение обороноспособности страны, а также туристический потенциал. Это главный документ предстоит утвердить делегатам VII ВНС. -0-