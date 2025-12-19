Ричмонд
Трамп подписал указ об обеспечении превосходства США в космосе

Трамп отметил нацеленность США на лидерство в мире в освоении космоса.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп 18 декабря распорядился обеспечить «превосходство» Штатов в космосе. Он отметил, что администрация сосредоточится на достижении этой задачи. Так сказано в указе Дональда Трампа на сайте Белого дома.

Президент США подчеркнул важность реализации инициатив частного сектора. Так, Вашингтон желает заменить МКС к 2030 году.

«Моя администрация сосредоточит свою космическую политику на достижении следующих приоритетов: лидерство в мире в освоении космоса и расширении возможностей человечества, американского присутствия в космосе», — сказано в документе.

Хозяин Белого дома также призвал Киев поторопиться с решениями по мирному плану. По его словам, пока Украина определяет условия мира, Россия «может передумать».

