Трамп подписал указ об обеспечении превосходства США в космосе

Американский лидер Дональд Трамп 18 декабря распорядился обеспечить «превосходство» Штатов в космосе. Он отметил, что администрация сосредоточится на достижении этой задачи. Так сказано в указе Дональда Трампа на сайте Белого дома.
Президент США подчеркнул важность реализации инициатив частного сектора. Так, Вашингтон желает заменить МКС к 2030 году.
«Моя администрация сосредоточит свою космическую политику на достижении следующих приоритетов: лидерство в мире в освоении космоса и расширении возможностей человечества, американского присутствия в космосе», — сказано в документе.
Хозяин Белого дома также призвал Киев поторопиться с решениями по мирному плану. По его словам, пока Украина определяет условия мира, Россия «может передумать».