Народный календарь. Что нельзя делать беременным на Анну Зимнюю, 22 декабря

22 декабря православные чтут память святой Анны, матери Девы Марии. Считается, что в этот день произошло зачатие Богородицы. В народном календаре эта дата носит название Анна Зимняя.
В старину верили, что в 22 декабря беременным женщинам нельзя выходить из дома и работать. Также считалось, что в этот день волки начинают собираться в стаи и ходить вместе. На Руси верили, что дикие животные на Анну Зимнюю становятся особенно опасными.
Приметы погоды:
Если снег выпадает вплотную к изгороди, то лето неурожайным будет, а если есть промежуток — урожай будет богатым.
Много инея на деревьях или снежные бугры образовались — год также будет урожайным.
Если день светлый, то 31 декабря будет морозно и солнечно.
Если день хмурый и иней на деревьях появился, то канун Нового года будет пасмурным и теплым.
Именины отмечают: Анна, Владимир, Василий, Степан, Вольдемар, Ефросинья, Александр.