Народный календарь. Что нельзя делать беременным на Анну Зимнюю, 22 декабря

22 декабря православные чтут память святой Анны, матери Девы Марии. Считается, что в этот день произошло зачатие Богородицы. В народном календаре эта дата носит название Анна Зимняя.

В старину верили, что в 22 декабря беременным женщинам нельзя выходить из дома и работать. Также считалось, что в этот день волки начинают собираться в стаи и ходить вместе. На Руси верили, что дикие животные на Анну Зимнюю становятся особенно опасными.

Приметы погоды:

Если снег выпадает вплотную к изгороди, то лето неурожайным будет, а если есть промежуток — урожай будет богатым.

Много инея на деревьях или снежные бугры образовались — год также будет урожайным.

Если день светлый, то 31 декабря будет морозно и солнечно.

Если день хмурый и иней на деревьях появился, то канун Нового года будет пасмурным и теплым.

Именины отмечают: Анна, Владимир, Василий, Степан, Вольдемар, Ефросинья, Александр.