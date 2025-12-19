Роскосмос сообщил о развертывании РОС на МКС с последующим отделением

Проект РОС будет реализован в два этапа. Сначала — первоначальное развертывание на борту российского сегмента МКС, затем — последующий переход к автономному полету после завершения миссии Международной космической станции. Соответствующее заявление сделал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов в ходе пресс-конференции.
«Научно-технический совет Роскосмоса поддержал это предложение и утвердил в качестве основного возможного сценария развертывание Российской орбитальной станции в составе российского сегмента МКС…», — рассказал специалист.
По его словам, вариант с орбитой 51,6 градуса рассматривался Роскосмосом из геополитических соображений. Для детального анализа проекта и его реализации несколько месяцев действовала специальная комиссия, добавил глава ИМБП.
До этого Роскосмос проинформировал, что восстановит стартовую площадку ракет «Союз» к февралю 2026 года.