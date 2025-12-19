Роскосмос сообщил о развертывании РОС на МКС с последующим отделением

Проект РОС будет реализован в два этапа. Сначала — первоначальное развертывание на борту российского сегмента МКС, затем — последующий переход к автономному полету после завершения миссии Международной космической станции. Соответствующее заявление сделал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов в ходе пресс-конференции.