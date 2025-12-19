Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчине, который обезоружил террориста в Сиднее, через соцсети собрали $2,5 млн

Обезоружившему террориста в Сиднее мужчине вручили чек на $2,5 млн.

Источник: Комсомольская правда

Жители нескольких стран собрали $2,5 млн (около 200 млн рублей) в поддержку мужчины, который обезвредил нападавшего в ходе террористического акта в Сиднее.

Сбор организовал известный блогер через соцсети. Чек на полную сумму герою вручили в больнице, где он восстанавливается после нападения.

Напомним, что во время массовой стрельбы в Сиднее случайный прохожий проявил героизм. Тогда он напал на одного из нападавших и попытался его обезоружить.

Герой незаметно подошел к преступнику сзади, вырвал у него оружие и начал забрасывать его подручными предметами. При этом он не воспользовался отобранным дробовиком, а оставил его на земле рядом с деревом.

По данным правоохранительных органов, в результате теракта зафиксировано 16 погибших, включая одного из двух подозреваемых. еще 38 пострадавших доставлены в больницы.