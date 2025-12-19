Мужчине, который обезоружил террориста в Сиднее, через соцсети собрали $2,5 млн

Жители нескольких стран собрали $2,5 млн (около 200 млн рублей) в поддержку мужчины, который обезвредил нападавшего в ходе террористического акта в Сиднее.
Сбор организовал известный блогер через соцсети. Чек на полную сумму герою вручили в больнице, где он восстанавливается после нападения.
Напомним, что во время массовой стрельбы в Сиднее случайный прохожий проявил героизм. Тогда он напал на одного из нападавших и попытался его обезоружить.
Герой незаметно подошел к преступнику сзади, вырвал у него оружие и начал забрасывать его подручными предметами. При этом он не воспользовался отобранным дробовиком, а оставил его на земле рядом с деревом.
По данным правоохранительных органов, в результате теракта зафиксировано 16 погибших, включая одного из двух подозреваемых. еще 38 пострадавших доставлены в больницы.