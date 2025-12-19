Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активистка накричала на главу Минфина США в ресторане из-за санкций

Скотт Бессент вступил в перепалку с активисткой во время ужина в ресторане.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов США Скотт Бессент оказался в центре публичного скандала во время ужина в одном из ресторанов Вашингтона.

Активистка пацифистской организации Codepink открыто раскритиковала его при посетителях, обвинив в безразличии к страданиям людей по всему миру, которые, по мнению организации, вызваны американской санкционной политикой.

В Codepink заявили, что санкции США затрагивают значительную часть населения планеты и ежегодно приводят к масштабным гуманитарным последствиям. Организация ссылается на данные научного журнала Lancet, утверждая, что под санкционным давлением живёт около трети мирового населения, а число смертей, связанных с такими мерами, достигает почти 600 тысяч человек в год.

Во время инцидента часть посетителей ресторана отреагировала на происходящее неоднозначно, а сам Бессент вступил в словесную перепалку с активисткой, после чего обратился к персоналу заведения. По данным портала Notus, вскоре министр покинул ресторан и, по словам очевидцев, выглядел заметно расстроенным.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали системы в нескольких аэропортах в США и Канаде и включили по внутренним громкоговорителям пропалестинские аудио с оскорблениями американского и израильского лидеров.