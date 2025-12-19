Активистка накричала на главу Минфина США в ресторане из-за санкций

В Codepink заявили, что санкции США затрагивают значительную часть населения планеты и ежегодно приводят к масштабным гуманитарным последствиям. Организация ссылается на данные научного журнала Lancet, утверждая, что под санкционным давлением живёт около трети мирового населения, а число смертей, связанных с такими мерами, достигает почти 600 тысяч человек в год.