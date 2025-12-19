Активистка накричала на главу Минфина США в ресторане из-за санкций

Министр финансов США Скотт Бессент оказался в центре публичного скандала во время ужина в одном из ресторанов Вашингтона.
Активистка пацифистской организации Codepink открыто раскритиковала его при посетителях, обвинив в безразличии к страданиям людей по всему миру, которые, по мнению организации, вызваны американской санкционной политикой.
В Codepink заявили, что санкции США затрагивают значительную часть населения планеты и ежегодно приводят к масштабным гуманитарным последствиям. Организация ссылается на данные научного журнала Lancet, утверждая, что под санкционным давлением живёт около трети мирового населения, а число смертей, связанных с такими мерами, достигает почти 600 тысяч человек в год.
Во время инцидента часть посетителей ресторана отреагировала на происходящее неоднозначно, а сам Бессент вступил в словесную перепалку с активисткой, после чего обратился к персоналу заведения. По данным портала Notus, вскоре министр покинул ресторан и, по словам очевидцев, выглядел заметно расстроенным.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали системы в нескольких аэропортах в США и Канаде и включили по внутренним громкоговорителям пропалестинские аудио с оскорблениями американского и израильского лидеров.