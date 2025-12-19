ФАС заявила о контроле за стоимостью авиабилетов в новогодние праздники

В России проконтролируют изменение стоимости авиабилетов в период новогодних каникул. Организацией этого процесса занялась Федеральная антимонопольная служба. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
По данным ФАС, ведется контроль за соблюдением авиакомпаниями антимонопольного законодательства. Служба намерена не допустить необоснованного роста цен на перелеты.
«Служба организовала мониторинг стоимости авиабилетов в экономклассе на внутренних перевозках в новогодние праздничные дни по 302 маршрутам. Эти данные еженедельно направляются в профильные ведомства для выработки мер экономического регулирования», — отметили в ведомстве.
