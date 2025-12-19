Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС заявила о контроле за стоимостью авиабилетов в новогодние праздники

ФАС организовала мониторинг стоимости авиабилетов на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

В России проконтролируют изменение стоимости авиабилетов в период новогодних каникул. Организацией этого процесса занялась Федеральная антимонопольная служба. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

По данным ФАС, ведется контроль за соблюдением авиакомпаниями антимонопольного законодательства. Служба намерена не допустить необоснованного роста цен на перелеты.

«Служба организовала мониторинг стоимости авиабилетов в экономклассе на внутренних перевозках в новогодние праздничные дни по 302 маршрутам. Эти данные еженедельно направляются в профильные ведомства для выработки мер экономического регулирования», — отметили в ведомстве.

Тем временем власти Кипра выразили надежду на перезапуск прямых авиарейсов с Россией. Страна также планирует восстановить экономические связи с Москвой.