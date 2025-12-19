Ричмонд
Во Франции эпидемия: власти привлекли военных

Reuters: во Франции привлекли военных для борьбы с эпидемией скота.

Источник: Комсомольская правда

Франция задействовала военных для ускоренной вакцинации скота против нодулярного дерматита, вспышка которого произошла в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Франция привлекла своих военнослужащих к ускорению вакцинации крупного рогатого скота,… стремясь сдержать вспышку [нодулярного дерматита]», — передает издание.

Как сообщает агентство, вакцину для скота военными самолетами перебросили на базу в Тулузе. Далее военнослужащие доставят ее в наиболее уязвимые для болезни места на юго-западе для иммунизации 750 тыс. животных.

Основная часть вакцины была взята из государственных резервов, остальная — закуплена у Нидерландов, информирует агентство Reuters.

К борьбе с болезнью также подключили военных ветеринаров. Десятки специалистов отправятся работать в те районы, где зафиксирована вспышка.

Ранее BBC сообщал, что пандемия птичьего гриппа в мире может начаться незаметно.