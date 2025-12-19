Другой Леонид Ильич: стильный пижон, дамский угодник и отец скандальной дочери

Галина Брежнева с юности отличалась бунтарским характером. Она мечтала стать актрисой, но отец был резко против. Девушка поступила на филфак, но потом фактически сбежала с цирком и вышла замуж за акробата Евгения Милаева, от которого родила дочь Викторию. Брак распался в 1962 году из-за измены Милаева, хотя окружение заявляло, что он очень любил Галину и они были хорошей семьёй. В том же году Галина вышла замуж за иллюзиониста Игоря Кио, ей тогда было 33 года, ему — 18. Женщина сообщила о случившемся отцу посредством записки и уехала с молодым мужем. Брежнев отправил вслед за парой сотрудников КГБ, они доставили Галину в Москву, а у Кио отняли паспорт. Позже ему вернули новый, уже без отметки о браке. Официально они были женаты всего 10 дней, но встречались ещё около трёх лет.