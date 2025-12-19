Швейцарский суд впервые осудил наемника, воевавшего за ВСУ

Суд в Швейцарии впервые осудил наёмника, воевавшего на стороне вооружённых сил Украины.
Как сообщает телеканал RTS, 49-летний мужчина, гражданин Швейцарии и Израиля Ави Дорон Мотола, признан виновным в службе в иностранной армии сроком не менее одного года и приговорён к условному лишению свободы на полтора года.
В июле Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно осудил Мотолу по статье 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте) и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что иностранных наемников ликвидировали в Сумской области.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.