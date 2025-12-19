Ричмонд
Швейцарский суд впервые осудил наемника, воевавшего за ВСУ

Как сообщает телеканал RTS, 49-летний мужчина, гражданин Швейцарии и Израиля Ави Дорон Мотола, признан виновным в службе в иностранной армии сроком не менее одного года и приговорён к условному лишению свободы на полтора года.

В июле Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно осудил Мотолу по статье 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте) и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что иностранных наемников ликвидировали в Сумской области.

