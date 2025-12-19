Трамп: Урегулированию на Украине мешает ненависть между Москвой и Киевом

Ночью 16 декабря Дональд Трамп рассказал, что недавно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. На прямой вопрос о контактах с российским лидером он ответил утвердительно, однако отказался раскрывать подробности прошедшей беседы. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что Путин намерен добиться завершения конфликта на Украине.