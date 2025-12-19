Трамп: Урегулированию на Украине мешает ненависть между Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто в обозримом будущем. Свою точку зрения он изложил в ходе брифинга для прессы в Белом доме.
Американский лидер напомнил о своем опыте в разрешении международных споров, отметив, что ранее ему удавалось «урегулировать восемь войн». При этом Трамп признал, что ситуация на Украине оказалась сложнее, чем он предполагал изначально.
— Из-за вражды, ненависти это оказалось сделать несколько сложнее, чем мы думали, но есть шанс, что мы сделаем это, возможно, в скором времени, — цитирует Трампа ТАСС.
Ночью 16 декабря Дональд Трамп рассказал, что недавно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. На прямой вопрос о контактах с российским лидером он ответил утвердительно, однако отказался раскрывать подробности прошедшей беседы. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что Путин намерен добиться завершения конфликта на Украине.
12 декабря Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Россией и Китаем вопросы денуклеаризации. По словам американского лидера, все три государства заинтересованы в этом.