Зеленский лишил госстипендий экс-главу НОК Украины Бубку и чемпионку ОИ Клочкову

Всего в списке восемь человек, в том числе бывший президент НОК Украины олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка и четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова.
Ранее Life.ru рассказывал, что Верховная рада разрешила переименовать советскую копейку в польский «шаг». «Шагом» на Украине раньше называли польско-литовскую серебряную монету XVII—XVIII вв, которая оценивалась в три гроша.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.