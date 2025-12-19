Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский лишил госстипендий экс-главу НОК Украины Бубку и чемпионку ОИ Клочкову

Владимир Зеленский подписал указ, лишающих государственных стипендий ряд украинских спортсменов. Документ опубликован на сайте главы киевского режима.

Всего в списке восемь человек, в том числе бывший президент НОК Украины олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка и четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова.

Ранее Life.ru рассказывал, что Верховная рада разрешила переименовать советскую копейку в польский «шаг». «Шагом» на Украине раньше называли польско-литовскую серебряную монету XVII—XVIII вв, которая оценивалась в три гроша.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.