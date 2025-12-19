Ричмонд
В ГД приняли закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

Госдума одобрила расширение эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам до 12 регионов.

Список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

Законом продлевается до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.

Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.

Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам — русскому языку и математике — вместо традиционных четырех.

