Отравила школьниц малиной и пыталась скрыться: женщина сама себя выдала

Обвиняемая в гибели двух школьниц колумбийская предпринимательница была обнаружена в Лондоне. Местонахождение отравительницы установили благодаря анализу видеозаписи. Об этом сообщает британская газета The Mirror.
Согласно данным издания, разыскиваемая через Интерпол 54-летняя Зульма Гусман Кастро дала интервью колумбийскому ТВ, где пила воду британского бренда Buxton. Следствие расценило это как доказательство ее нахождения в Соединенном Королевстве.
Правоохранители считают, что Кастро намеренно отравила четырёх девочек-подростков в Боготе в апреле 2025 года. Злоумышленница прислала им посылку с угощением — шоколадной малиной. Однако пропитала лакомство ядом таллием. Тогда от отравления мучительной смертью погибли две девочуки — 14-летняя Инес де Бедут и 13-летняя Эмилия Фореро. Еще двое отравленных подростков выжили.
Следователи полагают, что убийство в Боготе в апреле 2025 года могло быть вызвано скрытым романом подозреваемой с отцом одной из жертв.
Против Кастро уже выписан арестный ордер, готовится ее выдача Колумбии.
Не так давно американские военные отравились неизвестным порошком на базе после визита президента США Дональда Трампа.