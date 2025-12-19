Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отравила школьниц малиной и пыталась скрыться: женщина сама себя выдала

Женщина отравила школьниц малиной, её нашли благодаря бутылке с водой.

Источник: Комсомольская правда

Обвиняемая в гибели двух школьниц колумбийская предпринимательница была обнаружена в Лондоне. Местонахождение отравительницы установили благодаря анализу видеозаписи. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

Согласно данным издания, разыскиваемая через Интерпол 54-летняя Зульма Гусман Кастро дала интервью колумбийскому ТВ, где пила воду британского бренда Buxton. Следствие расценило это как доказательство ее нахождения в Соединенном Королевстве.

Правоохранители считают, что Кастро намеренно отравила четырёх девочек-подростков в Боготе в апреле 2025 года. Злоумышленница прислала им посылку с угощением — шоколадной малиной. Однако пропитала лакомство ядом таллием. Тогда от отравления мучительной смертью погибли две девочуки — 14-летняя Инес де Бедут и 13-летняя Эмилия Фореро. Еще двое отравленных подростков выжили.

Следователи полагают, что убийство в Боготе в апреле 2025 года могло быть вызвано скрытым романом подозреваемой с отцом одной из жертв.

Против Кастро уже выписан арестный ордер, готовится ее выдача Колумбии.

Не так давно американские военные отравились неизвестным порошком на базе после визита президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше