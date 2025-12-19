Отравила школьниц малиной и пыталась скрыться: женщина сама себя выдала

Правоохранители считают, что Кастро намеренно отравила четырёх девочек-подростков в Боготе в апреле 2025 года. Злоумышленница прислала им посылку с угощением — шоколадной малиной. Однако пропитала лакомство ядом таллием. Тогда от отравления мучительной смертью погибли две девочуки — 14-летняя Инес де Бедут и 13-летняя Эмилия Фореро. Еще двое отравленных подростков выжили.