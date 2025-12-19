В Госдуме предложили ввести единое удостоверение на льготы для многодетных

«Вместе с тем в адрес ЛДПР поступают обращения граждан РФ о том, что получение удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, в одном регионе не позволяет им претендовать на меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям в другом регионе в случае смены места жительства или места обучения детей. Так, по словам заявителей, детям из многодетных семей, проживающим и зарегистрированным в городе Москве, но обучающимся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области, отказывают в предоставлении бесплатного питания ввиду того, что удостоверение выдано исполнительными органами города Москвы, а не Московской области», — говорится в документе.