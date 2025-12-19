США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор на Луне

«Создание к 2030 году первоначальных элементов постоянной лунной базы для обеспечения устойчивого американского присутствия в космосе и осуществления следующих шагов в исследовании Марса; а также обеспечение в ближайшем будущем использования ядерной энергии в космосе путем развертывания ядерных реакторов на Луне и на орбите, включая реактор для лунной поверхности, готовый к запуску к 2030 году», — говорится в указе, опубликованным Белым домом.