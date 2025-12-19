Ричмонд
В Швейцарии впервые судили наёмника, служившего на стороне ВСУ

Наёмнику из Швейцарии назначили 1,5 года условного срока за участие в боевых действиях на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Швейцарский суд впервые осудил наемника, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Мужчине назначили условный срок заключения продолжительностью 1,5 года, сообщает телеканал RTS.

«В своем решении военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку в полтора года», — передает телеканал.

Речь идет о гражданине Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотола, которому 49 лет. Летом 2025 года Верховный суд Донецкой Народной Республики уже рассматривал его дело заочно. Тогда его признали виновным по статье о наемничестве и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Несколькими месяцами ранее в прокуратуре Донецкой Народной Республики сообщили, что суд вынес заочный приговор шведскому наемнику Джонатану Кванцу. Тогда он служил на стороне ВСУ. Мера наказания составила 14 лет лишения свободы.