В Швейцарии впервые судили наёмника, служившего на стороне ВСУ

Швейцарский суд впервые осудил наемника, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Мужчине назначили условный срок заключения продолжительностью 1,5 года, сообщает телеканал RTS.
«В своем решении военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку в полтора года», — передает телеканал.
Речь идет о гражданине Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотола, которому 49 лет. Летом 2025 года Верховный суд Донецкой Народной Республики уже рассматривал его дело заочно. Тогда его признали виновным по статье о наемничестве и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Несколькими месяцами ранее в прокуратуре Донецкой Народной Республики сообщили, что суд вынес заочный приговор шведскому наемнику Джонатану Кванцу. Тогда он служил на стороне ВСУ. Мера наказания составила 14 лет лишения свободы.