В новых архивах Эпштейна обнаружили данные о вербовке 18-летней россиянки

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США, контролируемый демократами, опубликовал новые материалы из архива скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Среди обнародованных фотографий и документов оказался скриншот переписки, в которой обсуждается возможная доставка к Эпштейну 18-летней девушки из России.
На опубликованном скриншоте неизвестный отправитель сообщает о знакомом «агенте», который предлагает девушек по цене тысяча долларов за одну.
— У меня есть друг-агент, она прислала мне несколько девушек сегодня. Но она просит по тысяче долларов за девушку. Сейчас пришлю тебе девочек. Может, какая-то подойдет Дж, — говорится в переписке.
Позже в сообщениях передаются подробные данные о конкретной девушке: имя, возраст, рост, вес и другие физические параметры, с уточнением, что она должна прибыть из России. Контекст обсуждения прямо указывает на вербовку для Эпштейна.
Всего в новом массиве документов, обнародованных конгрессменами, содержится около 70 фотографий. Среди них — сильно отредактированные снимки страниц женских паспортов, фотографии известных мужчин, связанных с Эпштейном, а также текстовые сообщения, напрямую касающиеся организации поставок женщин в его резиденции, сообщает ABC News.
Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала часть рассекреченных файлов дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.