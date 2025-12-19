Ричмонд
Придется отработать до конца: последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

В Госдуме напомнили, что последний рабочий день в 2025 году сокращён не будет.

Источник: Комсомольская правда

В уходящем году не будет сокращенного рабочего дня 30 декабря. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Согласно действующему ТК РФ, продолжительность трудового дня уменьшается на один час, если за ним следует нерабочий праздничный день.

«В этом году 31 декабря — нерабочий день благодаря решению [о переносе выходного]», — напомнил Нилов.

Предстоящие новогодние каникулы составят 12 дней. Первый укороченный рабочий день в 2026 году будет 30 апреля, перед майскими выходными. Это связано с тем, что государственным праздникам 23 февраля и 8 марта предшествуют обычные выходные — воскресенье и суббота — а не рабочие дни.

Как ранее подчеркнул член комиссии ОП РФ Евгений Машаров, любая работа, выполняемая в установленные праздничные дни — в том числе с 31 декабря по 11 января — оплачивается не менее чем по двойным ставкам.