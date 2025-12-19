В Госдуме рассказали, как россияне будут работать 30 декабря

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января.
В Госдуме РФ рассказали, как россияне будут работать и отдыхать в предновогодние даты 2025 года. 30 декабря будет обычным рабочим днем, а 31 декабря — выходным. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
«В этом году 31 декабря — нерабочий день благодаря решению [о переносе выходного], которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря — это обычный рабочий день, не сокращенный», — сообщил депутат в беседе с ТАСС.
Нерабочие новогодние дни в России в этот раз продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Об этом сообщается в утвержденном Минтрудом России производственном календаре на 2026 год, опубликованном на официальном сайте ведомства.