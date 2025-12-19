Суд объяснил, почему решил уволить худрука пермского Театра-Театра по позорной статье

Режиссеры, актеры и театральные критики открыто поддержали Бориса Мильграма.
Ленинский районный суд Перми изготовил мотивированное решение по иску прокуратуры к художественному руководителю академического Театра-Театра Борису Мильграму и региональному министерству культуры. Согласно документу (имеется в распоряжении URA.RU), ведомство обязано расторгнуть трудовой договор с Мильграмом по статье об утрате доверия в течение 10 дней после вступления решения в силу.
Суд признал незаконным бездействие минкульта, который ранее ограничился лишь дисциплинарным взысканием в адрес худрука. «Признать незаконными приказ министерства культуры Пермского края о применении дисциплинарного взыскания в виде замечания к Борису Мильграму и бездействие министерства, выразившееся в непринятии мер по увольнению в связи с утратой доверия. Возложить на министерство культуры обязанность расторгнуть трудовой договор на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ (в связи с утратой доверия — прим. URA.RU)», — указано в тексте судебного решения.
Претензии надзорного органа вызвано сотрудничеством театра с режиссером Александром Пронькиным, который является мужем дочери художественного руководителя. Следствие установило, что Мильграм своевременно не уведомил учредителя о возможной личной заинтересованности при заключении контрактов на постановку спектаклей, включая проект «Театр — в школы». Защита настаивала, что гонорары режиссера были в несколько раз ниже рыночных, а само учреждение заработало на этих постановках более 20 млн рублей, однако суд счел эти аргументы несущественными для квалификации нарушения.
Адвокат Мильграма Оксана Пономарева заявила о намерении обжаловать вердикт в Пермском краевом суде. По мнению защиты, суд не учел сроки давности привлечения к ответственности и проигнорировал тот факт, что договоры согласовывались в автоматизированной системе без прямого участия худрука. Сторона ответчика подчеркивает, что при вынесении решения не были приняты во внимание профессиональные заслуги руководителя и отсутствие реального ущерба бюджету. На подачу апелляции у представителей театра есть один месяц.