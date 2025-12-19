Суд объяснил, почему решил уволить худрука пермского Театра-Театра по позорной статье

Претензии надзорного органа вызвано сотрудничеством театра с режиссером Александром Пронькиным, который является мужем дочери художественного руководителя. Следствие установило, что Мильграм своевременно не уведомил учредителя о возможной личной заинтересованности при заключении контрактов на постановку спектаклей, включая проект «Театр — в школы». Защита настаивала, что гонорары режиссера были в несколько раз ниже рыночных, а само учреждение заработало на этих постановках более 20 млн рублей, однако суд счел эти аргументы несущественными для квалификации нарушения.