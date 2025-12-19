Тюменка получила миллион рублей компенсации за травму от падения на льду в ЯНАО

Женщина поскользнулась на обледенелом тротуаре возле дома и получила травму.
В результате вмешательства тюменской прокуратуры жительница Тюменской области получила дополнительные выплаты в размере 339 тысяч рублей за полученную травму. Женщина пострадала из-за неубранного льда на тротуаре поселка Тазовский (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«В апреле 2022 года в п. Тазовском Ямало-Ненецкого автономного округа истец поскользнулась возле дома на обледенелом тротуаре и упала. В результате 60-летняя женщина получила тяжелую травму (закрытый чрезвертельный перелом правого бедра со смещением), проходила оперативное и амбулаторное лечение», — сообщается в telegram-канале ведомства.
После падения женщине потребовалась длительная реабилитация у разных специалистов, из-за чего она была вынуждена переехать в Тюменский район. Первоначально суд взыскал с управляющей компании 368 тысяч рублей за утраченный заработок, 9 тысяч рублей за транспортные расходы и 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако прокуратура обжаловала решение из-за отсутствия штрафа за нарушение прав потребителя. В результате апелляции общая сумма выплат составила 1 млн 67 тысяч рублей.