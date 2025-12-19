Россиянам рассказали, как действовать при резком повышении давления

Кардиолог Алексей Жито дал рекомендации о первой помощи при внезапном повышении артериального давления. Соответствующая информация опубликована на Rutube-канале «Люди в белом», работающем при поддержке Минздрава России.
По словам эксперта, любое промедление с вызовом скорой при резком скачке давления крайне опасно. Это может спровоцировать тяжелые сердечно-сосудистые катастрофы, вплоть до смертельного исхода.
Эксперт уточнил, что сразу после вызова неотложки необходимо начать оказывать помощь. Для этого человека следует уложить или усадить, подняв ему ноги, согреть их, ослабить тугие детали одежды, помочь успокоиться и обеспечить вентиляцию помещения.
