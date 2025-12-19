Россиянам рассказали, как действовать при резком повышении давления

Эксперт уточнил, что сразу после вызова неотложки необходимо начать оказывать помощь. Для этого человека следует уложить или усадить, подняв ему ноги, согреть их, ослабить тугие детали одежды, помочь успокоиться и обеспечить вентиляцию помещения.