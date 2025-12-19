В авиакатастрофе бизнес-джета Cessna 550 в США погибли семеро, в том числе дети

Самолёт Cessna C550 потерпел крушение в Северной Каролине. ЧП произошло на территории аэропорта Стейтсвилла. При крушении бизнес-джета погибли семь человек. Двое из них — дети, говорится в сообщении полиции Северной Каролины.
В материале сказано, что одним из погибших стал бывший американский автогонщик Грег Биффл. Жертвой также названа его жена.
Стоит отметить, что самолет загорелся при посадке. Это случилось в аэропорту, который предоставлял услуги нескольким гоночным командам NASCAR.
Известно, что воздушное судно разбилось 18 декабря примерно в 10:20 по местному времени. Как утверждается, за самолет отвечает компания GB Aviation Leasing. Ее владельцем долгое время был бывший гонщик NASCAR Грег Биффл.