США хотят строить на Луне полноценный форпост: там будет даже ядерный реактор

Американский лидер Дональд Трамп издал указ о развертывании на Луне ядерного реактора. Согласно его плану, США хотят создать элементы постоянной лунной базы для устойчивого присутствия в космосе. Соответствующий указ опубликовали на сайте Белого дома.
Планы у американцев грандиозные. Как утверждается, Вашингтон намерен построить на спутнике земли полноценный форпост. Это должно произойти к 2030 году, сказано в документе.
«Обеспечение в ближайшем будущем использования ядерной энергии в космосе путем развертывания ядерных реакторов на Луне и на орбите, включая реактор для лунной поверхности», — гласит один из пунктов указа.
Американский лидер также распорядился обеспечить «превосходство» Штатов в космосе. Он отметил, что администрация сосредоточится на достижении этой задачи.