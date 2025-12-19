Песков: Путин не замечает времени, когда работает

Президент Российской Федерации Владимир Путин не замечает времени, когда работает, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что Путин может просидеть за работой до утра.
«Он работает, это может быть и днём, и ночью, и до утра может сидеть. Поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин на важных совещаниях может работать свыше шести с половиной часов.
«Президент может и пять с половиной, и шесть с половиной часов сидеть. Когда проходит сложнейшее совещание, он сидит и дольше. Сидит и сидит, не просто сидит, а он работает», — подчеркнул Песков.
Официальный представитель Кремля напомнил, что президент РФ активно готовится к совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Песков отметил, что Путин готовится «до глубокой ночи». Так, недавно президент закончил подготовку к прямой линии в начале третьего утра.
Помимо этого, в интервью телеканалу «Россия 1» Песков рассказал, что в голове Путина хранится множество цифр. Президент Российской Федерации помнит всю информацию, а также постоянно обновляет данные.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет транслироваться в пятницу в 12:00 мск. Событие сохранит комбинированный формат, объединяя прямую линию и пресс-конференцию.