Песков заявил, что не знает, состоялась ли передача Путину списка на помилование

Совет по развитию гражданского общества и правам человека занимается подготовкой списка лиц на помилование. Его должны передать президенту России Владимиру Путину в преддверии Нового года. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока не известно, получил ли глава государства соответствующий список.