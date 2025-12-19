Ричмонд
Песков заявил, что не знает, состоялась ли передача Путину списка на помилование

Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список лиц на помилование.

Источник: Комсомольская правда

Совет по развитию гражданского общества и правам человека занимается подготовкой списка лиц на помилование. Его должны передать президенту России Владимиру Путину в преддверии Нового года. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока не известно, получил ли глава государства соответствующий список.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не располагает такими сведениями. Несколькими днями ранее Владимир Путин пообещал просмотреть список лиц на помилование.

«Мы не располагаем информацией», — уведомил Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер освободил от наказания осужденного 78-летнего жителя Ростовской области. Мужчину обвинили в имущественном преступлении и приговорили к пяти годам тюрьмы. Владимир Путин принял решение о помиловании.

