«Уральские пельмени» встали на защиту ДК на Химмаше: что угрожает культурному объекту

Судьба здания еще до конца не решена.
Актеры шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников выступили против демонтажа Дворца культуры «Химмаш» в Екатеринбурге, на месте которого планируется возведение жилого комплекса. Видеообращение с призывом сохранить культурный объект опубликовал в своем telegram-канале один из артистов.
Популярные комики настаивают на пересмотре планов по застройке территории, подчеркивая историческую и социальную значимость площадки для жителей микрорайона. «В лучшие времена в разных кружках и секциях здесь занимались до 1500 детишек. Сейчас здание ДК готовят под снос и на его месте планируют строительство нового жилого комплекса. Будет уничтожена уникальная концертная площадка с профессиональной сценой и залом на 700 мест», — подчеркнул на видео Рожков. Он также призвал коллег по цеху и блогеров поддержать инициативу, отметив, что творческий путь многих артистов начинался именно в подобных районных учреждениях.
Также Рожков поделился личными воспоминаниями, связанными с этим местом: здесь он впервые влюбился, а во дворе здания прошла его первая юношеская драка. Юморист отметил, что сохранение ДК критически важно для подрастающего поколения, которому необходимы доступные площадки для самореализации.
URA.RU уже писало, что в настоящий момент объект, принадлежащий структурам AVS Group экс-депутата Валерия Савельева, находится в законсервированном состоянии. Несмотря на появление строительной техники на площадке, собственник официально отрицает начало активной фазы сноса. Ранее городские власти рассматривали варианты выкупа или обмена здания, однако сейчас ДК «Химмаш» планируют включить в программу комплексного развития территорий (реновации), что вновь ставит под угрозу существование строения с уникальной советской фреской.