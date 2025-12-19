«Уральские пельмени» встали на защиту ДК на Химмаше: что угрожает культурному объекту

Популярные комики настаивают на пересмотре планов по застройке территории, подчеркивая историческую и социальную значимость площадки для жителей микрорайона. «В лучшие времена в разных кружках и секциях здесь занимались до 1500 детишек. Сейчас здание ДК готовят под снос и на его месте планируют строительство нового жилого комплекса. Будет уничтожена уникальная концертная площадка с профессиональной сценой и залом на 700 мест», — подчеркнул на видео Рожков. Он также призвал коллег по цеху и блогеров поддержать инициативу, отметив, что творческий путь многих артистов начинался именно в подобных районных учреждениях.