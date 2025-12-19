Ричмонд
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 января

Говырин: пожилым людям, которым исполнилось 80 лет, повысят пенсии с 1 января.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. С 1 января 2026 года пенсию повысят пожилым людям, которым в декабре исполнилось 80 лет, а также тем, кто получил инвалидность I группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С начала 2026 году пенсию повысят людям, которые сейчас в декабре 2025 года достигли 80-летия, а также тем, кто получит инвалидность I группы», — сказал Говырин.

Депутат отметил, что по действующему законодательству эту доплату устанавливают только по одному из двух оснований и начинают выплачивать с месяца, следующего за тем, когда возникло право на выплату.

«Если пенсию увеличивали, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее поднимать не будут. Увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, а ее размер в 2026 году, напомним, 9584 рубля 69 копеек», — добавил он.

