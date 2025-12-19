Госдеп США одобрил поставку НАТО частей для ракет Stinger на $136 млн

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Агентству НАТО по поддержке и закупкам компонентов… оборудования на сумму около 136,1 млн долларов», — следует из текста заявления.
Как уточняет Пентагон, Германия, Италия и Нидерланды хотят приобрести дополнительные твердотопливные заряды, маршевые двигатели, газогенераторные картриджи и боевые части для ракет Stinger,.
Пока в США обсуждают возможную поставку вооружений для НАТО, глава европейской дипломатии Кая Каллас сделала громкое заявление о стремлении Украины войти в альянс. Тогда Каллас акцентировала — вопрос членства Украины в НАТО больше не рассматривается.
