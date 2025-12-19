Ричмонд
Госдеп США одобрил поставку НАТО частей для ракет Stinger на $136 млн

Германия, Италия и Нидерланды хотят приобрести дополнительные комплектующие для ракет Stinger.

Источник: Комсомольская правда

Как заявили в Пентагоне, Госдеп США дал разрешение на возможную поставку запчастей для ракет Stinger альянсу НАТО на сумму 136 млн долларов. Эти компоненты необходимы для программы по увеличению ресурса ракетного вооружения.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Агентству НАТО по поддержке и закупкам компонентов… оборудования на сумму около 136,1 млн долларов», — следует из текста заявления.

Как уточняет Пентагон, Германия, Италия и Нидерланды хотят приобрести дополнительные твердотопливные заряды, маршевые двигатели, газогенераторные картриджи и боевые части для ракет Stinger,.

Пока в США обсуждают возможную поставку вооружений для НАТО, глава европейской дипломатии Кая Каллас сделала громкое заявление о стремлении Украины войти в альянс. Тогда Каллас акцентировала — вопрос членства Украины в НАТО больше не рассматривается.

