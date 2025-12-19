Российская военная техника впечатлила начальника бельгийского Генштаба Фредерика Вансину. Он высоко оценил ее эффективность. Так глава Генштаба высказался в беседе с агентством Belga.
По его словам, страны НАТО должны задуматься о массовости своего оружия. Генерал подчеркнул, что Западу стоит обратить внимание на эту составляющую вместо обеспечения солдат передовыми технологиями.
«У России имеется много довольно эффективного оборудования, причем впечатляющие объемы. Одной из задач для европейских армий является переосмысление концепции “достаточно хорошего” в системах вооружений», — отреагировал Фредерик Вансина.
По мнению начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, на текущее состояние глобальной безопасности оказывает влияние полный развал системы контроля над вооружениями. Он подчеркнул, что блок НАТО нарастил военное присутствие вблизи границ РФ под предлогом мнимой угрозы со стороны Москвы.