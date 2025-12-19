Россиянам напомнили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

Новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Следующий сокращённый рабочий день в соответствии с производственным календарём на 2026 год ожидается только 30 апреля, перед майскими праздниками. Праздникам 23 февраля и 8 марта будут предшествовать выходные дни (воскресенье и суббота соответственно), поэтому сокращения рабочего дня в эти периоды также не предусмотрено.