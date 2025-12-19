Трамп призвал Киев поторопиться с урегулированием украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что надеется на скорейшее продвижение Украины в вопросе урегулирования конфликта. Об этом стало известно в четверг, 18 декабря.
— Я надеюсь, Украина поторопится, — цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто в обозримом будущем. При этом американский лидер признал, что ситуация на Украине оказалась сложнее, чем он предполагал изначально.
По данным СМИ, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на украинского лидера Владимира Зеленского в попытках подтолкнуть его к уступкам в процессе мирного урегулирования.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.
Европейский союз (ЕС) также предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 24 пунктов. В списке — вступление Украины в ЕС и НАТО, создание мер для надежного мира и безопасности, слежка за соблюдением условий со стороны США.