Россиянам рассказали о последнем рабочем дне 2025 года

РИА Новости: 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Последний рабочий день 2025 года, 30 декабря, не будет сокращенным, об этом свидетельствует производственный календарь на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно ему, в 2025 году было несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным: 7 марта, 30 апреля, 11 июня, 1 ноября.

Согласно части 1 статьи 95 ТК России, продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.