В домах тысяч жителей Перми на сутки отключат воду 19 декабря

Ограничение связано с плановыми работами на участке сети.
Более шести тысяч жителей Индустриального района Перми столкнутся с суточным отключением водоснабжения с 19 по 20 декабря. Масштабные ограничения затронут десятки многоквартирных домов и объекты инфраструктуры из-за необходимости проведения аварийно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщила городская Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
«Отключение требуется для проведения ремонта по улице Чердынская, 18. Работы будет проводить ООО “Новогор-Прикамье”», — уточнили в ведомстве. Специалисты планируют начать технические мероприятия в 09:00 в четверг и полностью восстановить подачу ресурса к 09:00 пятницы.
По данным службы, без водоснабжения на сутки останутся дома на улице Чердынской: № 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 30, 30б, 32, 34, 36, 38, 38а, 38а (ЦТП), 40, 42, 44, 44а, 44а (ЦТП). Также отключение затронет адреса на улице Леонова: № 47, 47а, 49, 49а (ЦТП) и объект по улице Свиязева, 4 (левый ввод на ЦТП). Всего по перечисленным адресам проживает 6077 человек. Населению рекомендовали заранее сделать запас воды.