В домах тысяч жителей Перми на сутки отключат воду 19 декабря

По данным службы, без водоснабжения на сутки останутся дома на улице Чердынской: № 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 30, 30б, 32, 34, 36, 38, 38а, 38а (ЦТП), 40, 42, 44, 44а, 44а (ЦТП). Также отключение затронет адреса на улице Леонова: № 47, 47а, 49, 49а (ЦТП) и объект по улице Свиязева, 4 (левый ввод на ЦТП). Всего по перечисленным адресам проживает 6077 человек. Населению рекомендовали заранее сделать запас воды.