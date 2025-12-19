Ричмонд
В ЕС заявили о «прорыве» в вопросе конфискации российских активов: что придумали на этот раз

Туск заявил о прорыве в вопросе конфискации активов РФ Евросоюзом.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на брюссельском саммите ЕС о достижении консенсуса среди лидеров стран-членов: они считают «справедливым» направление замороженных российских активов на финансирование Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

«Мы определенно совершили прорыв. Все согласны с тем, что вести переговоры стоит и что было бы справедливо использовать российские активы, но некоторые страны будут бороться до конца, чтобы получить максимальные гарантии», — рассказал Туск.

По словам Туска, следующим этапом для руководителей стран ЕС станет углубленная проработка технических нюансов предложения.

Однако ранее издание Politico отмечало, что подготовительные переговоры о возможном использовании замороженных суверенных активов России оказались в тупике. Лидеры стран ЕС не смогли прийти к единой позиции по этому вопросу, несмотря на его активное обсуждение.

По словам венгерского премьера Виктора Орбана, решение о конфискации ЕС российских активов для помощи Киеву это буквально объявление ей войны. Он заявил, что передача изъятых средств Украине будет означать прямое вовлечение ЕС в боевые действия, и подчеркнул, что против подобной меры выступает не только он.

До этого Орбан объяснил, что решение конфисковать российские активы продиктовано стремлением Брюсселя компенсировать гигантские расходы на поддержку Киева — свыше €100 млрд. Тем самым ЕС намерен избежать внутренних экономических проблем и падения рейтинга ряда правительств в европейских странах.

Ранее и Лондон высказывал желание похитить замороженные российские активы и направить их на помощь Украине. Британский премьер Кир Стармер тогда выразил уверенность в прогрессе по вопросу поддержки Киева.

Напомним, что страны Евросоюза согласовали решение о замораживании российских активов на неограниченный срок. Общая сумма заблокированных средств составила 210 млрд евро.

При этом российская сторона не раз заявляла, что действия ЕС в адрес замороженных российских активов считаются незаконными. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, описав происходящее метафорой «наперсточники».

