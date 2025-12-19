В ЕС заявили о «прорыве» в вопросе конфискации российских активов: что придумали на этот раз

По словам венгерского премьера Виктора Орбана, решение о конфискации ЕС российских активов для помощи Киеву это буквально объявление ей войны. Он заявил, что передача изъятых средств Украине будет означать прямое вовлечение ЕС в боевые действия, и подчеркнул, что против подобной меры выступает не только он.