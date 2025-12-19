Ричмонд
Дуров сравнил политику Британии с антиутопией из фильма «V — значит вендетта»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Великобритания к 2027 году рискует повторить сценарий антиутопического фильма «V — значит вендетта», в котором в стране установлен тоталитарный режим. По его мнению, если 20 лет назад подобный сюжет казался невероятным, то сегодня объявление разработчиков сквозного шифрования «враждебными субъектами» делает его похожим на план действий правительства.

Дуров напомнил, что события фильма разворачиваются в 2027 году, и предположил, что власти Соединённого Королевства намерены придерживаться этой символичной даты.

Ранее Дуров раскритиковал ЕС. По его мнению, Евросоюз вводит заведомо невыполнимые правила, чтобы наказывать компании за отказ цензурировать свободу слова. Он добавил, что регуляторы ЕС преследуют только те платформы, где появляются неудобные или инакомыслящие мнения.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

