Туристический налог в Иркутской области принес 34 млн рублей

В Иркутской области подвели первые итоги введения туристического налога и эксперимента по легализации гостевых домов. Напомним, с 2025 года он действует в 33 муниципалитетах региона. С 2026 года начнет действовать еще в четырех, включая Иркутск.
Так за 11 месяцев 2025 года его заплатили 175 из 210 средств размещения. В местные бюджеты уже поступило 34,2 миллиона рублей. По итогам года ожидается сумма в 42−45 миллионов. С 1 сентября этого года начал действовать и федеральный закон об эксперименте для гостевых домов, а с 1 ноября — региональный. Их цель — вывести этот бизнес из «тени», повысить качество услуг и собираемость налогов. По оценкам, в области работает около 400 таких домов, пока в официальный реестр внесено 76.
Одной из задач стало «окрашивание» туристического налога, чтобы все собранные деньги шли именно на развитие туристической сферы. Власти отмечают, что регион демонстрирует рост туристической привлекательности, появляются новые гостиницы и поддерживаются крупные мероприятия.
