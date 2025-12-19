Туристический налог в Иркутской области принес 34 млн рублей

Так за 11 месяцев 2025 года его заплатили 175 из 210 средств размещения. В местные бюджеты уже поступило 34,2 миллиона рублей. По итогам года ожидается сумма в 42−45 миллионов. С 1 сентября этого года начал действовать и федеральный закон об эксперименте для гостевых домов, а с 1 ноября — региональный. Их цель — вывести этот бизнес из «тени», повысить качество услуг и собираемость налогов. По оценкам, в области работает около 400 таких домов, пока в официальный реестр внесено 76.