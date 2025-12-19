Супруга американского лидера Мелания Трамп сообщила о скором выпуске фильма о своей жизни. Картина выйдет 30 января следующего года. Об этом сказано на сайте Мелании Трамп.
Жена президента США объяснила, что документальный фильм охватывает период за 20 дней до инаугурации Дональда Трампа. Она выступила в роли исполнительного продюсера проекта.
«История начинает развиваться в течение 20 дней моей жизни, предшествующих инаугурации президента США», — говорится на сайте.
Белорусский лидер Александр Лукашенко определил главное оружие президента США. По его словам, им является Мелания Трамп. Президент Белоруссии напомнил, что жена хозяина Белого дома — славянка. По его мнению, Мелания Трамп много понимает в украинском конфликте.