Мелания Трамп анонсировала выход фильма о своей жизни: вот что в нем будет

Мелания Трамп рассказала о выходе документального фильма о своей жизни.

Источник: Комсомольская правда

Супруга американского лидера Мелания Трамп сообщила о скором выпуске фильма о своей жизни. Картина выйдет 30 января следующего года. Об этом сказано на сайте Мелании Трамп.

Жена президента США объяснила, что документальный фильм охватывает период за 20 дней до инаугурации Дональда Трампа. Она выступила в роли исполнительного продюсера проекта.

«История начинает развиваться в течение 20 дней моей жизни, предшествующих инаугурации президента США», — говорится на сайте.

Белорусский лидер Александр Лукашенко определил главное оружие президента США. По его словам, им является Мелания Трамп. Президент Белоруссии напомнил, что жена хозяина Белого дома — славянка. По его мнению, Мелания Трамп много понимает в украинском конфликте.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше