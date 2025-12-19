Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборудование МКС могут перенести на новую станцию РОС

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» сообщил о новой возможности, связанной с планами строительства Российской орбитальной станции (РОС) на той же орбите, что и МКС.

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» сообщил о новой возможности, связанной с планами строительства Российской орбитальной станции (РОС) на той же орбите, что и МКС.

По его словам, это позволит России использовать часть уже имеющегося научного оборудования, расположенного на российском сегменте МКС, для оснащения новой станции.

— Здесь появляются новые опции, которые раньше не рассматривали, например, возможность заимствования части научного оборудования, которое сегодня есть на РС (российском сегменте — прим. «ВМ») МКС, для последующего его использования на Российской орбитальной станции. Раньше такая возможность просто не рассматривалась, — объяснил Орлов.

Орлов подчеркнул, что, несмотря на смену орбиты, ученые настаивают на сохранении всех ключевых технологических преимуществ, заложенных в проект РОС изначально. В частности, научное сообщество ожидает увидеть на новой станции центрифугу короткого радиуса, необходимую для создания искусственной гравитации. Кроме того, ИМБП и ФМБА обсуждают создание отдельного специализированного медико-биологического модуля, передает РИА Новости.

Кроме того, в сентябре отечественная ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала с космодрома Байконур. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно. Она доставила на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» № 7.