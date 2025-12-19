DPA: Мерц планирует отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ РФ

Напомним, бельгийский премьер-министр Барт де Вевер заявил, что ЕК ещё не предложила ему подходящий вариант с «гарантиями относительно использования» активов РФ. Саммит ЕС проводится в Брюсселе, его островной темой является финансирование украинской стороны. Еврокомиссия предложила обсудить два варианта оказания такой помощи. Речь идёт о коллективном заеме, а также репарационном кредите. При этом эти варианты вызвали разногласия среди 27 государств ЕС.