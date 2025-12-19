DPA: Мерц планирует отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ РФ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен удовлетворить просьбу бельгийской стороны, касающуюся вопросу использования замороженных в Германии активов Центробанка РФ для поддержки Украины, сообщает DPA.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников на саммите Евросовета в Брюсселе.
«Канцлер Фридрих Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать также находящиеся в Германии активы Центрального банка России для поддержки Украины», — говорится в публикации.
Напомним, бельгийский премьер-министр Барт де Вевер заявил, что ЕК ещё не предложила ему подходящий вариант с «гарантиями относительно использования» активов РФ. Саммит ЕС проводится в Брюсселе, его островной темой является финансирование украинской стороны. Еврокомиссия предложила обсудить два варианта оказания такой помощи. Речь идёт о коллективном заеме, а также репарационном кредите. При этом эти варианты вызвали разногласия среди 27 государств ЕС.
Ранее полковник в отставке Ральф Тиле заявил, что высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца, касающееся планов ЕС «два года использовать» замороженные активы Российской Федерации в целях финансирования Вооружённых сил Украины «грозит проигрышем в суде». Он подчеркнул, что окажет негативное влияние на финансовую систему европейских государств.