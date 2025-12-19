Axios: TikTok подписала сделку по продаже активов в США

Китайская соцсеть TikTok продает свои активы в США американским инвесторам. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на внутренний документ от гендиректора соцсети Шоу Цзы Чу.
«TikTok подписал сделку по продаже своих американских активов совместному предприятию, находящемуся под контролем американских инвесторов», — передает портал.
Окончательное оформление сделки назначено на 22 января 2026 года. По ее итогам контроль над 45% американских активов TikTok перейдет к консорциуму, образованному компаниями Oracle, Silver Lake и MGX.
В сентябре президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, разрешающий сделку по продаже активов TikTok американским инвесторам. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, оценочная стоимость компании после заключения сделки составит приблизительно 14 млрд долларов.