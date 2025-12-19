Срыв строительства завода протезов в Перми стал причиной судебного спора

Дополнительно «Углекон» ходатайствует о привлечении к делу в качестве третьего лица бывшего руководителя общества Юрия Уткина. В материалах спора указано, что действия экс-директора, по мнению компании, отличались от стандарта «разумного поведения руководителя» и могли повлиять на исполнение контракта. Ответчик — ООО «АДМ СпецРТ» — не признает предъявленные требования и заявляет о готовности подать встречный иск о взыскании оплаты за, как утверждается, полностью выполненные работы.