Срыв строительства завода протезов в Перми стал причиной судебного спора

Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края.
Срыв строительства в Перми фабрики по производству медицинских протезов Уральского завода композиционных материалов стал предметом спора в краевом арбитраже. Из материалов дела следует, инициатор проекта — ООО «Углекон» — подал иск к разработчику проектно-сметной документации, московскому ООО «АДМ СпецРТ», о взыскании 18 млн рублей, выплаченных по контракту на проектно-изыскательские работы.
Причиной обращения в суд истец называет невыполнение подрядчиком своих обязательств по договору. «Компания “Углекон” требует вернуть аванс за работу, которую считает невыполненной», — на делопроизводство сссылается «Коммерсант-Прикамье». В иске также указаны требования о взыскании штрафов и убытков, связанных со срывом реализации инвестиционного проекта по созданию производства изделий медицинского назначения из композитов.
Дополнительно «Углекон» ходатайствует о привлечении к делу в качестве третьего лица бывшего руководителя общества Юрия Уткина. В материалах спора указано, что действия экс-директора, по мнению компании, отличались от стандарта «разумного поведения руководителя» и могли повлиять на исполнение контракта. Ответчик — ООО «АДМ СпецРТ» — не признает предъявленные требования и заявляет о готовности подать встречный иск о взыскании оплаты за, как утверждается, полностью выполненные работы.
Проект завода протезов в Перми получил статус приоритетного и инвестиционного в 2020 году. Его инициатором было АО «УНИИКМ», реализацию планировали на 2020−2025 годы. Предприятие должно было наладить серийный выпуск эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных и иных полимерных композиционных материалов для нужд ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии.