США разрабатывают меры противодействия размещению ядерного оружия в космосе

Соединённые Штаты приступили к разработке мер, направленных на противодействие возможному размещению ядерного оружия в космическом пространстве. Это следует из указа, подписанного президентом США Дональдом Трампом и опубликованного Белым домом.
Документ предусматривает создание и развитие возможностей по выявлению, распознаванию и нейтрализации угроз американским интересам за пределами Земли. Внимание уделяется всему спектру космического пространства — от очень низких околоземных орбит до окололунной зоны.
Особый акцент в указе сделан на предотвращение и противодействие любым попыткам размещения ядерных вооружений в космосе. Реализация этих мер рассматривается как элемент обеспечения национальной безопасности США в условиях расширения деятельности государств в космической сфере.
Ранее сообщалось, Дональд Трамп подтвердил намерение обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы милитаризации космического пространства.