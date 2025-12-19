Ричмонд
США разрабатывают меры противодействия размещению ядерного оружия в космосе

Трамп подписал указ о разработке мер, направленных на противодействие возможному размещению ядерного оружия в космосе.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты приступили к разработке мер, направленных на противодействие возможному размещению ядерного оружия в космическом пространстве. Это следует из указа, подписанного президентом США Дональдом Трампом и опубликованного Белым домом.

Документ предусматривает создание и развитие возможностей по выявлению, распознаванию и нейтрализации угроз американским интересам за пределами Земли. Внимание уделяется всему спектру космического пространства — от очень низких околоземных орбит до окололунной зоны.

Особый акцент в указе сделан на предотвращение и противодействие любым попыткам размещения ядерных вооружений в космосе. Реализация этих мер рассматривается как элемент обеспечения национальной безопасности США в условиях расширения деятельности государств в космической сфере.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп подтвердил намерение обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы милитаризации космического пространства.

