Командир Скрипин продолжил штурм опорного пункта ВСУ после ранения

Российский военнослужащий Александр Скрипин ликвидировал беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, получил осколочное ранение и продолжил штурм украинского опорного пункта, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что старший лейтенант Скрипин руководил штурмовой группой. Военный при передвижении к позициям украинских войск заметил в воздухе FPV-дрон, который приближался к его подразделению.
Старший лейтенант метким огнём из личного стрелкового оружия уничтожил БПЛА, тот сдетонировал в воздухе. Скрипин получил лёгкое осколочное ранение и продолжил руководить своим личным составом.
«Несмотря на ожесточённое сопротивление врага, российская штурмовая группа под грамотным управлением старшего лейтенанта Александра Скрипина овладела вражеским опорным пунктом, уничтожив противника на позициях, без потерь среди личного состава», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что российские штурмовики под руководством старшего лейтенанта Александра Скрипина выполнили боевую задачу и заняли важные рубежи. Это способствовало дальнейшему продвижению подразделений РФ.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.